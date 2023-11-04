Канников Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канников Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канников Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Канникова Феша Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канников Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Канникова Феша Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канникова Феша Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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