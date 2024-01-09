Коротенко Изот — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротенко Изот

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1897 г.р.
1908 г.р.
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Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Коротенко Александр Изотович

Мать ребёнка: Коротенко Меланья

Рождение ребёнка
25.01.1908

Дочь: Метелева Мария Изотовна

Мать ребёнка: Коротенко Меланья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коротенко Меланья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коротенко Меланья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коротенко Меланья

Упоминание
Неизвестно
Приехали из Черниговской обл., жили в Коченевском районе – д.Казаково
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: придавлен телегой
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