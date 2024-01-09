Коротенко Изот
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1897
Сын: Коротенко Александр Изотович
Мать ребёнка: Коротенко Меланья
Рождение ребёнка
25.01.1908
Дочь: Метелева Мария Изотовна
Мать ребёнка: Коротенко Меланья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коротенко Меланья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коротенко Меланья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коротенко Меланья
Упоминание
Неизвестно
Приехали из Черниговской обл., жили в Коченевском районе – д.Казаково
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: придавлен телегой