Даниленко Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниленко Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1960

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1985

Сын: Даниленко Иван Михайлович

Мать ребёнка: Даниленко Есифиди Елена Николаевна

Рождение ребёнка
13.03.1991

Сын: Даниленко Николай Михайлович

Мать ребёнка: Даниленко Есифиди Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даниленко Есифиди Елена Николаевна

Смерть
2000
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