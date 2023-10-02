Даниленко Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1960
Дата смерти2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1985
Сын: Даниленко Иван Михайлович
Мать ребёнка: Даниленко Есифиди Елена Николаевна
Рождение ребёнка
13.03.1991
Сын: Даниленко Николай Михайлович
Мать ребёнка: Даниленко Есифиди Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000