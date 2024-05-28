Шкорубская (Иванкова) Наталья Васильевна
Место рожденияКазахстан
Дата рождения08.01.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1977
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.09.1995
Рождение ребёнка
17.02.1996
Дочь: Кипяткова (Федорова) Кристина Владимировна
Отец ребёнка: Федоров Владимир Николаевич
Развод
1999
Бракосочетание
16.11.2002
Рождение ребёнка
06.10.2004
Сын: Шкорубский Егор Александрович
Отец ребёнка: Шкорубский Александр Михайлович