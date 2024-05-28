Шкорубская (Иванкова) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкорубская (Иванкова) Наталья Васильевна

Место рождения

Казахстан

Дата рождения

08.01.1977

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1977

Отец: Иванков Василий Михайлович

Мать: Иванкова (Половцева) Вера Васильевна

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.09.1995

Муж: Федоров Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
17.02.1996

Дочь: Кипяткова (Федорова) Кристина Владимировна

Отец ребёнка: Федоров Владимир Николаевич

Развод
1999

Муж: Федоров Владимир Николаевич

Бракосочетание
16.11.2002

Муж: Шкорубский Александр Михайлович

Рождение ребёнка
06.10.2004

Сын: Шкорубский Егор Александрович

Отец ребёнка: Шкорубский Александр Михайлович

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