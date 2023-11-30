Балабанова (Чернозубкина) Надежда Анатольевна
Место рождения
Дата рождения27.11.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1960
Рождение ребёнка
02.06.1980
Дочь: Колчина Силантьева Балабанова Вьюник Светлана Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.05.1983
Дочь: Балабанова Марина Михайловна
Отец ребёнка: Балабанов Михаил Викторович
Рождение ребёнка
20.10.1984
Дочь: Ахмерова Юлия Михайловна
Отец ребёнка: Балабанов Михаил Викторович
Рождение ребёнка
21.06.1986
Дочь: Лепеско Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Балабанов Михаил Викторович