Балабанова (Чернозубкина) Надежда Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балабанова (Чернозубкина) Надежда Анатольевна

Место рождения

Саратов

Дата рождения

27.11.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1960

Отец: Чернозубкин Анатолий Иванович

Мать: Шилова Зинаида Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.06.1980

Дочь: Колчина Силантьева Балабанова Вьюник Светлана Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.05.1983

Дочь: Балабанова Марина Михайловна

Отец ребёнка: Балабанов Михаил Викторович

Рождение ребёнка
20.10.1984

Дочь: Ахмерова Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Балабанов Михаил Викторович

Рождение ребёнка
21.06.1986

Дочь: Лепеско Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Балабанов Михаил Викторович

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