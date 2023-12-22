Иван Степанов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степан
Мать: не указана
Восприемник!!! МК-1787 22.08.1787 Деревни Боркина у крестьянина Герасима Ульянова сын Александр Восприемником был деревни Икорникова крестьянин Иван Степанов - рождение племянника
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно