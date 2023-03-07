Солдатов (однодворец) Фотий Евменьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатов (однодворец) Фотий Евменьевич

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Место рождения

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Солдатов (однодворец) Евмений Варфоломеевич

Мать: ?

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Солдатов (однодворец) Яков Фотиевич

Мать ребёнка: Солдатова Феодосия Тимофеевна

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Евдокия Фотиевна

Мать ребёнка: Солдатова Феодосия Тимофеевна

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Варвара Фотиевна

Мать ребёнка: Солдатова Феодосия Тимофеевна

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Александра Фотиевна

Мать ребёнка: Солдатова Феодосия Тимофеевна

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Евпраксия Фотиевна

Мать ребёнка: Солдатова Феодосия Тимофеевна

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Солдатов (однодворец) Михаил Фотиевич

Мать ребёнка: Солдатова Феодосия Тимофеевна

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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