Солдатов (однодворец) Фотий Евменьевич
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Солдатов (однодворец) Евмений Варфоломеевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1836
Сын: Солдатов (однодворец) Яков Фотиевич
Мать ребёнка: Солдатова Феодосия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Евдокия Фотиевна
Мать ребёнка: Солдатова Феодосия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Варвара Фотиевна
Мать ребёнка: Солдатова Феодосия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Александра Фотиевна
Мать ребёнка: Солдатова Феодосия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Евпраксия Фотиевна
Мать ребёнка: Солдатова Феодосия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Солдатов (однодворец) Михаил Фотиевич
Мать ребёнка: Солдатова Феодосия Тимофеевна
Смерть
Неизвестно