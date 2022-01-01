Колюбаева Буторина Елена Владимировна 25.03.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колюбаева Буторина Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1959

Дата смерти

01.01.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1984

Сын: Колюбаев Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Колюбаев Сергей Викторович

Рождение ребёнка
28.09.1985

Сын: Колюбаев Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Колюбаев Сергей Викторович

Смерть
01.01.2022

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