Колюбаева Буторина Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1959
Дата смерти01.01.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1984
Сын: Колюбаев Никита Сергеевич
Отец ребёнка: Колюбаев Сергей Викторович
Рождение ребёнка
28.09.1985
Отец ребёнка: Колюбаев Сергей Викторович
Смерть
01.01.2022