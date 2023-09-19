Похваленный Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Свиридова Мария Игоревна
Рождение ребёнка
18.11.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Свиридова Мария Игоревна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Свиридова Мария Игоревна