Похваленный Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Похваленный Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1989 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Свиридова Мария Игоревна

Рождение ребёнка
18.11.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Свиридова Мария Игоревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свиридова Мария Игоревна

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