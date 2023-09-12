Кузнецов Константин Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1898
Дочь: Кузнецова Серафима Константиновна
Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
01.05.1900
Дочь: Анна Константиновна
Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
24.02.1902
Сын: Кузнецов Николай Константинович
Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Буйский мещанин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно