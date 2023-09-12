Кузнецов Константин Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Константин Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1898

Дочь: Кузнецова Серафима Константиновна

Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
01.05.1900

Дочь: Анна Константиновна

Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
24.02.1902

Сын: Кузнецов Николай Константинович

Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Екатерина Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Буйский мещанин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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