Зябкин Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зябкин Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1935

Дочь: Зябкина (Зябкина) Аля

Мать ребёнка: Харченко (Харченко) Полина

Рождение ребёнка
Около ?.08.1940

Сын: Зябкин Сын Полины

Мать ребёнка: Харченко (Харченко) Полина

Смерть
Неизвестно

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