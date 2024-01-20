Зябкин Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1935
Дочь: Зябкина (Зябкина) Аля
Мать ребёнка: Харченко (Харченко) Полина
Рождение ребёнка
Около ?.08.1940
Сын: Зябкин Сын Полины
Мать ребёнка: Харченко (Харченко) Полина
Смерть
Неизвестно