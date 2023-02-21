Римисова (Голубева) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.2006
Дочь: Римисова Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.03.2012
Дочь: Римисова Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.03.2021
Дочь: Римисова Алиса Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно