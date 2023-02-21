Римисова (Голубева) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римисова (Голубева) Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голубев Александр Михайлович

Мать: Угланова Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
08.10.2006

Дочь: Римисова Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.03.2012

Дочь: Римисова Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.03.2021

Дочь: Римисова Алиса Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римисов Алексей Евгеньевич

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