Рогов Юрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения06.04.1962
Дата смерти05.08.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1962
Отец: Рогов Николай Григорьевич
Мать: Рогова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
02.11.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рогова Ирина Анатольевна
Рождение ребёнка
04.10.1988
Дочь: Рогова Юлия Юрьевна
Мать ребёнка: Рогова Ирина Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рогова Ирина Анатольевна
Смерть
05.08.2022