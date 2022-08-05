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Рогов Юрий Николаевич

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Место рождения

Кунгур, город Кунгур, Пермский край

Дата рождения

06.04.1962

Дата смерти

05.08.2022

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1962

Отец: Рогов Николай Григорьевич

Мать: Рогова Людмила Ивановна

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
02.11.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рогова Ирина Анатольевна

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
04.10.1988

Дочь: Рогова Юлия Юрьевна

Мать ребёнка: Рогова Ирина Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогова Ирина Анатольевна

Смерть
05.08.2022