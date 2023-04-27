von Gleichen Herman Graf — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиvon Gleichen Herman Graf

von Gleichen Herman Graf

Место рождения

Gleichen Sachsen-Coburg-Gotha Thuringia

Дата рождения

Около 1280

Дата смерти

18.05.1345

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1280

Отец: Von Gleichen Heinrich III

Мать: Svantepolksdotter Lucia

Gleichen Sachsen-Coburg-Gotha Thuringia
Рождение ребёнка
Около 1310

Сын: Von Gleichen-Tonna Heinrich

Мать ребёнка: Von Gleichen Sophia

Of,Gleichen,Sachsen-Coburg-Gotha,Thuringia
Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Gleichen
Смерть
18.05.1345
Nurnberg Mitelfranken
Похороны
Неизвестно
Peterskloster, Erfurt, Sachsen,Prussia