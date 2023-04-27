von Gleichen Herman Graf
Место рожденияGleichen Sachsen-Coburg-Gotha Thuringia
Дата рожденияОколо 1280
Дата смерти18.05.1345
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1280
Отец: Von Gleichen Heinrich III
Мать: Svantepolksdotter Lucia
Gleichen Sachsen-Coburg-Gotha Thuringia
Рождение ребёнка
Около 1310
Сын: Von Gleichen-Tonna Heinrich
Мать ребёнка: Von Gleichen Sophia
Of,Gleichen,Sachsen-Coburg-Gotha,Thuringia
Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Gleichen
Смерть
18.05.1345
Nurnberg Mitelfranken
Похороны
Неизвестно
Peterskloster, Erfurt, Sachsen,Prussia