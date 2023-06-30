Талдыкина Меркулова Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1984
Дата смерти1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Никифорова Талдыкина Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Талдыкина Тихон Павлович
п.Рамонь, Воронежской обл.
Рождение ребёнка
08.08.1910
Сын: Талдыкин Александр Тихонович
Отец ребёнка: Талдыкина Тихон Павлович
Смерть
1963
Рождение
1984
Отец: не указан
Мать: не указана