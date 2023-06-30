Талдыкина Меркулова Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Меркулова Татьяна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1984

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Никифорова Талдыкина Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Талдыкина Тихон Павлович

п.Рамонь, Воронежской обл.
Рождение ребёнка
08.08.1910

Сын: Талдыкин Александр Тихонович

Отец ребёнка: Талдыкина Тихон Павлович

Смерть
1963
Рождение
1984

Отец: не указан

Мать: не указана