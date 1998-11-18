Сазанов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазанов Иван Александрович

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

18.11.1998

Пол

Мужской

Отец

1974 г.р.

Мать

Вычислено 1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1998

Отец: Сазанов Александр Викторович

Мать: Сазанова Мария Леонидовна

Киров, город Киров, Кировская область
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