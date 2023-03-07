Войняк (Дабижа) Мария Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения12.03.1906 ст.
Дата смерти1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1906 ст.
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Бержак Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Войняк Григорий Кондратьевич
Рождение ребёнка
08.02.1931
Сын: Войняк Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Войняк Григорий Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Войняк Таисия Григорьевна
Отец ребёнка: Войняк Григорий Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1938