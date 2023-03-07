Войняк (Дабижа) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войняк (Дабижа) Мария Тимофеевна

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Место рождения

Селище, Чернівецька область

Дата рождения

12.03.1906 ст.

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1906 ст.

Отец: Дабижа Тимофей Ефимович

Мать: Дабижа Анастасия Антоновна

Селище, Чернівецька область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Бержак Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Войняк Григорий Кондратьевич

Нижние Буздуганы, Коммуна Валя Маре, Унгенский район
Рождение ребёнка
08.02.1931

Сын: Войняк Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Войняк Григорий Кондратьевич

Нижние Буздуганы, Коммуна Валя Маре, Унгенский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Войняк Таисия Григорьевна

Отец ребёнка: Войняк Григорий Кондратьевич

Нижние Буздуганы, Коммуна Валя Маре, Унгенский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Войняк Григорий Кондратьевич

Смерть
1938
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