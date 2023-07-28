Татьяна Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: Василий Герасимов (Килдыбаев)
Мать: Ксения Иванова
Бракосочетание
До 1795
Муж: не указан
Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
отдана в замужество той же сотни в деревню Варзи-Ятчи, заново крещена
Смерть
Неизвестно