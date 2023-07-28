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Татьяна Васильева

Место рождения

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1737 г.р.

Мать

Около 1737 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Василий Герасимов (Килдыбаев)

Мать: Ксения Иванова

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
До 1795

Муж: не указан

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
отдана в замужество той же сотни в деревню Варзи-Ятчи, заново крещена
Смерть
Неизвестно