Мосин Валентин Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосин Валентин Дмитриевич

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Место рождения

г. Брянск

Дата рождения

03.02.1941

Дата смерти

18.08.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Брянск
Рождение ребёнка
02.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
г. Брянск
Смерть
18.08.2010
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