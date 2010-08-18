Мосин Валентин Дмитриевич
Место рожденияг. Брянск
Дата рождения03.02.1941
Дата смерти18.08.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Брянск
Рождение ребёнка
02.08.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
г. Брянск
Смерть
18.08.2010