Сизов Степан Федотов
Место рождения
Дата рождения02.08.1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1796
Отец: Сизов Федот Веденеев
Мать: Сизова Анна Александрова
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Сизов Абрам Степанов
Мать ребёнка: Сизова Евдокия Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Авдотья Степановна
Мать ребёнка: Сизова Евдокия Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1822
Мать ребёнка: Сизова Евдокия Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Сизова Евдокия Терентьева
Смерть
Неизвестно