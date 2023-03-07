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Сизов Степан Федотов

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Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

02.08.1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1796

Отец: Сизов Федот Веденеев

Мать: Сизова Анна Александрова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Сизов Абрам Степанов

Мать ребёнка: Сизова Евдокия Терентьева

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Авдотья Степановна

Мать ребёнка: Сизова Евдокия Терентьева

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Сизов Иван Степанович

Мать ребёнка: Сизова Евдокия Терентьева

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Сизов Андрей Степанов

Мать ребёнка: Сизова Евдокия Терентьева

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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