Лейбович (Шмитман) Геня Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1878 ст.
Дата смерти?.07.1942
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1878 ст.
Отец: Шмитманъ Абрамъ Лейбовъ
Мать: Шмитман Хая-Фриза
Рождение ребёнка
1905
Сын: Лейбович Николай Нахимович
Отец ребёнка: Лейбович Нахим Элияшев
Рождение ребёнка
22.03.1907
Сын: Лейбович Анатолий Нахимович
Отец ребёнка: Лейбович Нахим Элияшев
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Лейбович Софья Нахимова
Отец ребёнка: Лейбович Нахим Элияшев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.07.1942