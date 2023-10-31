Лейбович (Шмитман) Геня Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лейбович (Шмитман) Геня Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1878 ст.

Дата смерти

?.07.1942

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1878 ст.

Отец: Шмитманъ Абрамъ Лейбовъ

Мать: Шмитман Хая-Фриза

Рождение ребёнка
1905

Сын: Лейбович Николай Нахимович

Отец ребёнка: Лейбович Нахим Элияшев

Рождение ребёнка
22.03.1907

Сын: Лейбович Анатолий Нахимович

Отец ребёнка: Лейбович Нахим Элияшев

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Лейбович Софья Нахимова

Отец ребёнка: Лейбович Нахим Элияшев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лейбович Нахим Элияшев

Смерть
?.07.1942
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