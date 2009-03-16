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Рай Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1935

Дата смерти

16.03.2009

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1962

Сын: Рай Станислав Николаевич

Мать ребёнка: Рай Галина Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рай Александр Николаевич

Мать ребёнка: Рай Галина Тарасовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рай Галина Тарасовна

Смерть
16.03.2009
Темиртау, городская администрация Темиртау, Карагандинская область