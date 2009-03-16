Рай Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1935
Дата смерти16.03.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1962
Мать ребёнка: Рай Галина Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рай Галина Тарасовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рай Галина Тарасовна
Смерть
16.03.2009
Темиртау, городская администрация Темиртау, Карагандинская область