Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1823 ст.
Дочь: Татьяна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Лаврентий Андреевич
Рождение ребёнка
С 1824 по 1825 ст.
Сын: Алексей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лаврентий Андреевич
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: Аксинья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Лаврентий Андреевич
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Иван Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лаврентий Андреевич
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Ульяна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Лаврентий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаврентий Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно