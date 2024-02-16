Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1802 по 1803 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823 ст.

Дочь: Татьяна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Лаврентий Андреевич

Рождение ребёнка
С 1824 по 1825 ст.

Сын: Алексей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лаврентий Андреевич

Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: Аксинья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Лаврентий Андреевич

Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лаврентий Андреевич

Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Ульяна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Лаврентий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврентий Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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