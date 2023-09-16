Истомахина Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.2018
Сын: Истомахин Макар Васильевич
Отец ребёнка: Истомахин Василий Александрович
Рождение ребёнка
11.02.2021
Сын: Истомахин Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Истомахин Василий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно