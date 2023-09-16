Истомахина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомахина Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.2018

Сын: Истомахин Макар Васильевич

Отец ребёнка: Истомахин Василий Александрович

Рождение ребёнка
11.02.2021

Сын: Истомахин Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Истомахин Василий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Истомахин Василий Александрович

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