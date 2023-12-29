Дейнеко Жанна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жгут Иван Архипович
Мать: Жгут Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ментус Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Дейнеко Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дейнеко Василий Викторович
Отец ребёнка: Дейнеко Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дейнеко Виктор Викторович
Отец ребёнка: Дейнеко Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дейнеко Виктор
Смерть
Неизвестно