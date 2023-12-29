Дейнеко Жанна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дейнеко Жанна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жгут Иван Архипович

Мать: Жгут Агрипина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ментус Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Дейнеко Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дейнеко Василий Викторович

Отец ребёнка: Дейнеко Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дейнеко Виктор Викторович

Отец ребёнка: Дейнеко Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дейнеко Виктор

Смерть
Неизвестно
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