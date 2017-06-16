Липатова (Натальина) Галина
Место рожденияАмурская область, Россия
Дата рождения14.03.1938
Дата смерти16.06.2017
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1938
Отец: Натальин Лазарь
Амурская область, Россия
Бракосочетание
1968
Семипалатинск, Казахстан
Рождение ребёнка
11.03.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Липатов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Липатов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуник Анатолий
Отец ребёнка: Чуник Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чуник Михаил
Место жительства
Неизвестно
с.Паруновка
Current address:1
Место жительства
Неизвестно
с. Паруновка
Смерть
16.06.2017
с.Паруновка, Амурская область