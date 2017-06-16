Липатова (Натальина) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липатова (Натальина) Галина

Место рождения

Амурская область, Россия

Дата рождения

14.03.1938

Дата смерти

16.06.2017

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

Муж

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

СН
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Место
Комментарий
Рождение
14.03.1938

Отец: Натальин Лазарь

Мать: Натальина Мария Даниловна

Амурская область, Россия
Бракосочетание
1968

Муж: Липатов Сергей Николаевич

Семипалатинск, Казахстан
Рождение ребёнка
11.03.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Липатов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Липатов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуник Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуник Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуник Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуник Анатолий

Отец ребёнка: Чуник Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуник Михаил

Место жительства
Неизвестно
с.Паруновка
Current address:1
Место жительства
Неизвестно
с. Паруновка
Смерть
16.06.2017
с.Паруновка, Амурская область