Тагильцова (Тарасова) Пелагея Матвеева Около 1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тагильцова (Тарасова) Пелагея Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Тарасов Матвей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тагильцов Петр Захаров

Рождение ребёнка
1876

Сын: Тагильцов Стефан Петрович

Отец ребёнка: Тагильцов Петр Захаров

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Кузнецова (Тагильцева) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Тагильцов Петр Захаров

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Булыцина (Тагильцова) Марфа Петровна

Отец ребёнка: Тагильцов Петр Захаров

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Калинина (Тагильцова) Дарья Петровна

Отец ребёнка: Тагильцов Петр Захаров

Смерть
Неизвестно

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