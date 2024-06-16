Тагильцова (Тарасова) Пелагея Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: Тарасов Матвей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Сын: Тагильцов Стефан Петрович
Отец ребёнка: Тагильцов Петр Захаров
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Кузнецова (Тагильцева) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Тагильцов Петр Захаров
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Булыцина (Тагильцова) Марфа Петровна
Отец ребёнка: Тагильцов Петр Захаров
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Калинина (Тагильцова) Дарья Петровна
Отец ребёнка: Тагильцов Петр Захаров
Смерть
Неизвестно