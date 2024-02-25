Мкртумян Гарегин Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1962
Рождение ребёнка
08.01.1985
Дочь: Мулдашева Анна Николаевна
Мать ребёнка: Мкртумян Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
27.11.1992
Дочь: Заикина Мария Гарегиновна
Мать ребёнка: Мкртумян Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
27.11.1992
Дочь: Второва Ирина Гарегиновна
Мать ребёнка: Мкртумян Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
18.11.1998
Дочь: Сахипова Анжелика Гарегиновна
Мать ребёнка: Мкртумян Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алтунина Каринэ Гарегиновна
Мать ребёнка: Мкртумян Наталья Николаевна