Мкртумян Гарегин Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМкртумян Гарегин Юрьевич

Мкртумян Гарегин Юрьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1962

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1962

Отец: Мкртумян Юрий Гарегинович

Мать: Мкртумян Нвард Арсеновна

Рождение ребёнка
08.01.1985

Дочь: Мулдашева Анна Николаевна

Мать ребёнка: Мкртумян Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
27.11.1992

Дочь: Заикина Мария Гарегиновна

Мать ребёнка: Мкртумян Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
27.11.1992

Дочь: Второва Ирина Гарегиновна

Мать ребёнка: Мкртумян Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
18.11.1998

Дочь: Сахипова Анжелика Гарегиновна

Мать ребёнка: Мкртумян Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алтунина Каринэ Гарегиновна

Мать ребёнка: Мкртумян Наталья Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close