Бастрыкина Варвара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБастрыкина Варвара Михайловна

Бастрыкина Варвара Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

13.08.1894

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Хрящев - Бастрыкин (дворовый) Дементий Александрович

Отец ребёнка: Бастрыкин (дворовый) Александр Афиногенович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Бастрыкин (дворовый) Аврамий Александрович

Отец ребёнка: Бастрыкин (дворовый) Александр Афиногенович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.04.1846

Дочь: Латышева Ирина Бастрыкина

Отец ребёнка: Бастрыкин (дворовый) Александр Афиногенович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Акилина Александровна

Отец ребёнка: Бастрыкин (дворовый) Александр Афиногенович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Дарья Александровна

Отец ребёнка: Бастрыкин (дворовый) Александр Афиногенович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Бастрыкин (дворовый) Иван Александрович

Отец ребёнка: Бастрыкин (дворовый) Александр Афиногенович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
13.08.1894
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close