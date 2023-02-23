Бастрыкина Варвара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти13.08.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Хрящев - Бастрыкин (дворовый) Дементий Александрович
Отец ребёнка: Бастрыкин (дворовый) Александр Афиногенович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Бастрыкин (дворовый) Аврамий Александрович
Отец ребёнка: Бастрыкин (дворовый) Александр Афиногенович
Рождение ребёнка
03.04.1846
Дочь: Латышева Ирина Бастрыкина
Отец ребёнка: Бастрыкин (дворовый) Александр Афиногенович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Акилина Александровна
Отец ребёнка: Бастрыкин (дворовый) Александр Афиногенович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Дарья Александровна
Отец ребёнка: Бастрыкин (дворовый) Александр Афиногенович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Бастрыкин (дворовый) Иван Александрович
Отец ребёнка: Бастрыкин (дворовый) Александр Афиногенович
Смерть
13.08.1894