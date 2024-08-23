Косихин Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косихин Фёдор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924 или 1926

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
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Место
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Рождение
1924 или 1926

Отец: Косихин Иван Иванович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косихина Александра Лазаревна

Бракосочетание
До 01.07.1951

Жена: Косихина Александра Лазаревна

Смерть
После 01.07.1951

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