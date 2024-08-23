Косихин Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924 или 1926
Дата смертиПосле 01.07.1951
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924 или 1926
Отец: Косихин Иван Иванович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Косихина Александра Лазаревна
Бракосочетание
До 01.07.1951
Смерть
После 01.07.1951