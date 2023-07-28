Феклистов Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти19.09.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Место рождения: Вологодская обл., Оштинский р-н, д. 2 Игелевская
Призыв на военную службу
1941
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Место призыва Вытегорский РВК, Вологодская обл., Вытегорский р-н Дата призыва __.__.1941 Воинское звание рядовой; красноармеец Воинская часть 48 истребительно-противотанковая артиллерийская бригада 38... Показать все
Военная награда
15.09.1944
Воинское звание: рядовой Воинская часть: 384 иптап 48 оиптабр РГК 3 ПрибФ Даты подвига: 27.07.1944, 14.09.1944 Наименование награды: Медаль «За отвагу» Приказ подразделения №: 15/н от: 15.09.1944 Изда... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.09.1944
Васукалнс, Tirzas pagasts, Gulbenes novads
Причина выбытия: убит Первичное место захоронения: Эстонская ССР, Васукалис, м. Харгла, около отдельного дома Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 58 Опись ист. инфор... Показать все