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Феклистов Иван Алексеевич

Место рождения

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

19.09.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Место рождения: Вологодская обл., Оштинский р-н, д. 2 Игелевская
Призыв на военную службу
1941
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Место призыва Вытегорский РВК, Вологодская обл., Вытегорский р-н Дата призыва __.__.1941 Воинское звание рядовой; красноармеец Воинская часть 48 истребительно-противотанковая артиллерийская бригада 38... Показать все
Военная награда
15.09.1944
Воинское звание: рядовой Воинская часть: 384 иптап 48 оиптабр РГК 3 ПрибФ Даты подвига: 27.07.1944, 14.09.1944 Наименование награды: Медаль «За отвагу» Приказ подразделения №: 15/н от: 15.09.1944 Изда... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феклистова Людмила Михайловна

Смерть
19.09.1944
Васукалнс, Tirzas pagasts, Gulbenes novads
Причина выбытия: убит Первичное место захоронения: Эстонская ССР, Васукалис, м. Харгла, около отдельного дома Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 58 Опись ист. инфор... Показать все