Бородин Владимир Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1912 ст.
Сын: Бородин Василий Владимирович
Мать ребёнка: Бородина Анна Ефимовна
Запись о рождении и крещении сделана в имении Гурзуф Ялтинского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1912
Крестьянин села Коровино Бутовской волости Грайворонского уезда Курской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бородина Анна Ефимовна
Смерть
Неизвестно