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Бородин Владимир Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1912 ст.

Сын: Бородин Василий Владимирович

Мать ребёнка: Бородина Анна Ефимовна

Запись о рождении и крещении сделана в имении Гурзуф Ялтинского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1912
Крестьянин села Коровино Бутовской волости Грайворонского уезда Курской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородина Анна Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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