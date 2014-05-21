Шаяхметова Ляйсан Рафаилевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаяхметова Ляйсан Рафаилевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.2014

Отец: не указан

Мать: Шаяхметова Лилия Насыховна

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