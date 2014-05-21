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Шаяхметова Ляйсан Рафаилевна
Шаяхметова Ляйсан Рафаилевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.05.2014
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Шаяхметова (Тавеева) Лилия Насыховна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.2014
Отец: не указан
Мать:
Шаяхметова Лилия Насыховна
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