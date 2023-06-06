Бершадская Мария Осиповна (Иосифовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бершадская Мария Осиповна (Иосифовна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Таран Осип (Иосиф) Иванович

Мать: Таран Елена Васильевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Бершадский Александр Михайлович

Отец ребёнка: Бершадский Михаил Гаврилович

Рождение ребёнка
19.08.1945

Дочь: Овчарова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безушко Иван Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бершадский Михаил Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
1997