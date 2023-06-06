Бершадская Мария Осиповна (Иосифовна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Рождение ребёнка
1939
Сын: Бершадский Александр Михайлович
Отец ребёнка: Бершадский Михаил Гаврилович
Рождение ребёнка
19.08.1945
Дочь: Овчарова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
1997