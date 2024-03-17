Шайдуллин Тимирьян Зайнуллинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдуллин Тимирьян Зайнуллинович

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Место рождения

д.Наратасты

Дата рождения

12.06.1935

Дата смерти

05.10.1984

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1935

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Шайдуллина Васбиямал Кашафутдиновна

Рождение ребёнка
20.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Рыбакова) Нина Василевна

Рождение ребёнка
30.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Рыбакова) Нина Василевна

Рождение ребёнка
15.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Рыбакова) Нина Василевна

Смерть
05.10.1984
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно

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