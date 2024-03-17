Шайдуллин Тимирьян Зайнуллинович
Место рожденияд.Наратасты
Дата рождения12.06.1935
Дата смерти05.10.1984
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1935
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.06.1958
Рождение ребёнка
30.05.1960
Рождение ребёнка
15.11.1963
Смерть
05.10.1984
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно