Демидкина (Архипова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидкина (Архипова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Архипов Павел

Мать: Архипова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демидкин Николай

Брынцы, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демидкин Николай

Брынцы, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демидкин Николай

Брынцы, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидкин Николай

Смерть
Неизвестно
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