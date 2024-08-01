Зикратая Агрипина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Тарас
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зикратая) Афанасия
Отец ребёнка: Зикратый Влас
Рождение ребёнка
16.07.1885
Дочь: (Зикратая) Марина
Отец ребёнка: Зикратый Влас
Рождение ребёнка
04.11.1887
Сын: Зикратый Михаил
Отец ребёнка: Зикратый Влас
Рождение ребёнка
11.09.1889
Дочь: Лупишко (Зикратая) Феодора
Отец ребёнка: Зикратый Влас
Рождение ребёнка
22.11.1893
Дочь: (Зикратая) Екатерина
Отец ребёнка: Зикратый Влас
Рождение ребёнка
26.07.1897
Дочь: (Зикратая) Параскева
Отец ребёнка: Зикратый Влас
Рождение ребёнка
22.07.1900
Дочь: (Зикратая) Наталья
Отец ребёнка: Зикратый Влас
Рождение ребёнка
22.01.1902
Дочь: (Зикратая) Анастасия
Отец ребёнка: Зикратый Влас
Рождение ребёнка
24.05.1905
Дочь: (Зикратая) Феодосия
Отец ребёнка: Зикратый Влас
Смерть
Неизвестно