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Зикратая Агрипина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Тарас

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зикратая) Афанасия

Отец ребёнка: Зикратый Влас

Рождение ребёнка
16.07.1885

Дочь: (Зикратая) Марина

Отец ребёнка: Зикратый Влас

Рождение ребёнка
04.11.1887

Сын: Зикратый Михаил

Отец ребёнка: Зикратый Влас

Кошары, Сумська область
Рождение ребёнка
11.09.1889

Дочь: Лупишко (Зикратая) Феодора

Отец ребёнка: Зикратый Влас

Кошары, Сумська область
Рождение ребёнка
22.11.1893

Дочь: (Зикратая) Екатерина

Отец ребёнка: Зикратый Влас

Рождение ребёнка
26.07.1897

Дочь: (Зикратая) Параскева

Отец ребёнка: Зикратый Влас

Рождение ребёнка
22.07.1900

Дочь: (Зикратая) Наталья

Отец ребёнка: Зикратый Влас

Рождение ребёнка
22.01.1902

Дочь: (Зикратая) Анастасия

Отец ребёнка: Зикратый Влас

Рождение ребёнка
24.05.1905

Дочь: (Зикратая) Феодосия

Отец ребёнка: Зикратый Влас

Смерть
Неизвестно

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