Уридия (Уридия) Ляля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кетино
Отец ребёнка: Бродзели Семён (Пацко)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Бродзели Семён (Пацко)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Бродзели Семён (Пацко)
Бракосочетание
Неизвестно