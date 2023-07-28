Гутов / Гуту / Юрий Тарасович /Парасиев/ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГутов / Гуту / Юрий Тарасович /Парасиев/

Гутов / Гуту / Юрий Тарасович /Парасиев/

Место рождения

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

1753

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Гутов /гуту/ Тарас /Парасий/

Мать: не указана

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-102
Рождение ребёнка
1779

Сын: Гутов / Гуту / Левтер Юрьевич

Мать ребёнка: Гутова /гуту/ Кираца

ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-102
Рождение ребёнка
1794

Сын: Гутов Афанасий Юрьвич

Мать ребёнка: Гутова /гуту/ Кираца

ГАДО . Ф - 131-1-97,ревиз.сказка 1835г.,зап.-111
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Гутов Федор Юрьевич

Мать ребёнка: Гутова /гуту/ Кираца

ГАДО . Ф - 131-1-97,ревиз.сказка 1835г.,зап.-111
Смерть
1834