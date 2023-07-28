Гутов / Гуту / Юрий Тарасович /Парасиев/
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
1753
Отец: Гутов /гуту/ Тарас /Парасий/
Мать: не указана
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-102
Рождение ребёнка
1779
Сын: Гутов / Гуту / Левтер Юрьевич
Мать ребёнка: Гутова /гуту/ Кираца
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-102
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Гутова /гуту/ Кираца
ГАДО . Ф - 131-1-97,ревиз.сказка 1835г.,зап.-111
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Гутов Федор Юрьевич
Мать ребёнка: Гутова /гуту/ Кираца
ГАДО . Ф - 131-1-97,ревиз.сказка 1835г.,зап.-111
Смерть
1834