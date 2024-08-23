Потапчук Гавриленко Севастьян Григорьевич
Место рожденияБарановка, Жытомирской обл, Украина.
Дата рождения18.12.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1821
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1850
Дочь: (Потапчук) Ксения Севастьяновна
Мать ребёнка: Потапчук (Костюченко) Иулиана Кандратовна
Рождение ребёнка
24.09.1852
Дочь: (Потапчук) Фекла Севастьяновна
Мать ребёнка: Потапчук (Костюченко) Иулиана Кандратовна
Рождение ребёнка
21.02.1855
Сын: Потапчук Тимофей Севастьянович
Мать ребёнка: Потапчук (Костюченко) Иулиана Кандратовна
Рождение ребёнка
03.12.1857
Дочь: (Потапчук) Варвара Севастьяновна
Мать ребёнка: Потапчук (Костюченко) Иулиана Кандратовна
Смерть
Неизвестно