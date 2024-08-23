Потапчук Гавриленко Севастьян Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотапчук Гавриленко Севастьян Григорьевич

Потапчук Гавриленко Севастьян Григорьевич

Место рождения

Барановка, Жытомирской обл, Украина.

Дата рождения

18.12.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1821

Отец: Гавриленко Григорий Потапиевич

Мать: Гавриленко (Романенко) Варвара Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапчук (Костюченко) Иулиана Кандратовна

Рождение ребёнка
23.01.1850

Дочь: (Потапчук) Ксения Севастьяновна

Мать ребёнка: Потапчук (Костюченко) Иулиана Кандратовна

Рождение ребёнка
24.09.1852

Дочь: (Потапчук) Фекла Севастьяновна

Мать ребёнка: Потапчук (Костюченко) Иулиана Кандратовна

Рождение ребёнка
21.02.1855

Сын: Потапчук Тимофей Севастьянович

Мать ребёнка: Потапчук (Костюченко) Иулиана Кандратовна

Рождение ребёнка
03.12.1857

Дочь: (Потапчук) Варвара Севастьяновна

Мать ребёнка: Потапчук (Костюченко) Иулиана Кандратовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.