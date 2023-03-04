Рыболовлев Карп Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыболовлев Карп Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Рыболовлев Данил Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Мария Карпова

Мать ребёнка: Рыболовлева Неонила Кондратьевна

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Останина Анна Карпова

Мать ребёнка: Рыболовлева Неонила Кондратьевна

Рождение ребёнка
1751

Сын: Рыболовлев Иван Карпович

Мать ребёнка: Рыболовлева Неонила Кондратьевна

Федуловское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Пелагея Карпова

Мать ребёнка: Рыболовлева Неонила Кондратьевна

Федуловское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыболовлева Неонила Кондратьевна

Место жительства
Неизвестно
Федуловское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1757
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