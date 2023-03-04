Рыболовлев Карп Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смерти1757
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Рыболовлев Данил Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Мария Карпова
Мать ребёнка: Рыболовлева Неонила Кондратьевна
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Останина Анна Карпова
Мать ребёнка: Рыболовлева Неонила Кондратьевна
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Рыболовлева Неонила Кондратьевна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Пелагея Карпова
Мать ребёнка: Рыболовлева Неонила Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1757