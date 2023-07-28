Яброва Васса Максимовна
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти01.01.1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Кыласова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ябров Иван Никитич
Рождение ребёнка
18.04.1826
Сын: Ябров Иаков Иванович
Отец ребёнка: Ябров Иван Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ябров Иван Никитич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.01.1847
Причина смерти: натурально