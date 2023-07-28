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Яброва Васса Максимовна

Место рождения

Пиканово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1796

Дата смерти

01.01.1847

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

ОХ
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Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Пиканово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Кыласова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ябров Иван Никитич

Пиканово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.04.1826

Сын: Ябров Иаков Иванович

Отец ребёнка: Ябров Иван Никитич

Пиканово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ябров Иван Никитич

Место жительства
Неизвестно
Пиканово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
01.01.1847
Пиканово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Причина смерти: натурально