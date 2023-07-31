Волостных Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волостных Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1895 г.р.
1901 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Волостных Дмитрий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Волостных Николай Егорович

Мать ребёнка: не указана

Шокай, Алтынсаринский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно