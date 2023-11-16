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Ведерникова (Кузнецова) (Мария) Михайловна
Ведерникова (Кузнецова) (Мария) Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1877
Пол
Женский
Отец
Ведерников Петр Васильевич
1838 г.р.
Мать
Ведерникова (Пяткова) Евдокия Спиридоновна
1841 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец:
Ведерников Петр Васильевич
Мать:
Ведерникова Евдокия Спиридоновна
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