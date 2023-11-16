Ведерникова (Кузнецова) (Мария) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведерникова (Кузнецова) (Мария) Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Ведерников Петр Васильевич

Мать: Ведерникова Евдокия Спиридоновна

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