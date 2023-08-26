Сонин Николай Аввакумович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.05.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Федченко Елена Николаева
Мать ребёнка: Марья Ивановна Грибова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сонина Валерия Николаева
Мать ребёнка: Марья Ивановна Грибова
Смерть
?.05.1950