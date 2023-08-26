Сонин Николай Аввакумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сонин Николай Аввакумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.05.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Федченко Елена Николаева

Мать ребёнка: Марья Ивановна Грибова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сонина Валерия Николаева

Мать ребёнка: Марья Ивановна Грибова

Смерть
?.05.1950
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