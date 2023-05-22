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Фомин Родион Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Фомин Григорий

Мать: не указана

Смерть
1965