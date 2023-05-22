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Фомин Родион Григорьевич
Фомин Родион Григорьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1893
Дата смерти
1965
Пол
Мужской
Отец
Фомин Григорий
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
МФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец:
Фомин Григорий
Мать: не указана
Смерть
1965
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