Ишметов Идрис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Ишимов Ишмет
Мать: Байтемирова Бады
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Идрисов Ижбулда
Мать ребёнка: Бакиева Шарбана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Идрисов Зейнабашар
Мать ребёнка: Бакиева Шарбана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Шарваджан
Мать ребёнка: Бакиева Шарбана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Идрисов Бибулда
Мать ребёнка: Бакиева Шарбана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бакиева Шарбана
Смерть
1851