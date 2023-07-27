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Ишметов Идрис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Ишимов Ишмет

Мать: Байтемирова Бады

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Идрисов Ижбулда

Мать ребёнка: Бакиева Шарбана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Идрисов Зейнабашар

Мать ребёнка: Бакиева Шарбана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Шарваджан

Мать ребёнка: Бакиева Шарбана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Идрисов Бибулда

Мать ребёнка: Бакиева Шарбана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакиева Шарбана

Смерть
1851