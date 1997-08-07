Богунова Сазоненкова Карина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богунова Сазоненкова Карина Александровна

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Место рождения

Смоленск

Дата рождения

07.08.1997

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1997

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.07.2019

Муж: Богунов Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
08.04.2020

Сын: Богунов Богдан Владимирович

Отец ребёнка: Богунов Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
11.11.2022

Сын: Богунов Мирон Владимирович

Отец ребёнка: Богунов Владимир Владимирович

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