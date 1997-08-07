Богунова Сазоненкова Карина Александровна
Место рождения
Дата рождения07.08.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1997
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.07.2019
Рождение ребёнка
08.04.2020
Сын: Богунов Богдан Владимирович
Отец ребёнка: Богунов Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
11.11.2022
Сын: Богунов Мирон Владимирович
Отец ребёнка: Богунов Владимир Владимирович