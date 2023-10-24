Астафиева Евгения Митрофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАстафиева Евгения Митрофанова

Астафиева Евгения Митрофанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

02.03.1957

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Ковязин Митрофан

Мать: Ковязина Марфа

Рождение ребёнка
25.06.1950

Дочь: Криволапова Людмила Максимовна

Отец ребёнка: Автафьев Максим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астафьев Владимир Максимович

Отец ребёнка: Автафьев Максим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астафьева Нина Максимовна

Отец ребёнка: Автафьев Максим Иванович

Смерть
02.03.1957
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close