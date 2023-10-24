Астафиева Евгения Митрофанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти02.03.1957
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Ковязин Митрофан
Мать: Ковязина Марфа
Рождение ребёнка
25.06.1950
Дочь: Криволапова Людмила Максимовна
Отец ребёнка: Автафьев Максим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астафьев Владимир Максимович
Отец ребёнка: Автафьев Максим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Астафьева Нина Максимовна
Отец ребёнка: Автафьев Максим Иванович
Смерть
02.03.1957