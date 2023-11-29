Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1955
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1959
Сын: Рымарев Александр Павлович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Рымарева Наталья Павловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Рымарева Елена Павловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
1985