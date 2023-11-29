Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1955

Сын: Рымарев Сергей Павлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1959

Сын: Рымарев Александр Павлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Рымарева Наталья Павловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Рымарева Елена Павловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1985
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